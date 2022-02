Balèti 53,Avenue des Corbières,Val-de-Dagne (11)

53, Avenue des Corbières, Val-de-Dagne (11), le samedi 19 février à 20:30

*Foyer de Pradelles-en-Val (commune de Val-de-Dagne)* *à la sortie de Pradelles en arrivant de Carcassonne.**Un grand parking vous attend de l’autre côté de la route.* PAF : 5 € **19 h Accueil Apéritif offert par l’Abribus** **19 h 30 : Repas tiré du sac et partagé** *=> Si vous pouvez nous signaler au moins la veille (par courriel à montlaurdansestrad@gmail.com) si vous venez partager le repas, ça nous permettra d’organiser les tables en fonction du nombre approximatif de convives. Histoire de ne pas avoir 100 chaises pour 10 convives ou l’inverse ! L’idée est de passer plus de temps à papoter et danser que de bouger des chaises et des tables ! Ne vous inquiétez-pas si vous vous décidez au dernier moment, il y aura toujours des chaises !* **20h30 : Balèti avec Fresquel** *Notez que vous pouvez adhérer à l’Abribus par la même occasion pour soutenir l’association qui œuvre à une programmation culturelle annuelle variée : bals, concerts, soirées cinéma,théâtre… ateliers Pilates, chants…* *source : événement [Balèti](https://agendatrad.org/e/35290) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

