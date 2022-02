BALESTI MUSIQUE TRADITIONNELLE OCCITANE Rosis Rosis Catégories d’évènement: Hérault

2022-02-26 18:00:00 – 2022-02-26 22:00:00

Rosis Hérault Rosis Bal occitan avec initiation aux danses traditionnelles.

A partir de 18h, initiation aux danses traditionnelles occitanes avant que le balesti (bal populaire) ne commence vers 19h30.

bernardmatombi@gmail.com +33 6 76 74 22 53

