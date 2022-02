BALEINE et CONTREBASSE par Bernard Abeille Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La baleine est l’image emblématique de la sauvegarde des animaux marins, ce spectacle est une invitation à la connaissance de ces géants de la planète, si proche des humains. Avec sa contrebasse centenaire, le musicien Bernard Abeille parle de la vie des baleines, de son instrument de musique, des arbres qui la composent et de la planète qu’il faut préserver. Suit le spectacle audio-visuel – Seul sur scène avec un film ( les images sous-marines de Christian Pétron – Le Grand Bleu, La Planète Bleue, …) en arrière plan sur baleines, le musicien créé un univers musical unique. Avec sa contrebasse qui imite à la perfection le chant mystérieux des baleines il improvise une symphonie qui met à l’honneur le monde sous-marin, afin que leur chant ne disparaisse pas dans le silence des abysses.

15€ / adhésion annuelle 3€ / gratuit jusqu’à l’âge de 12 ans.

♫♫♫ Roll’Studio 17 rue des Muettes 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

