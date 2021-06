Marseille ABBAYE DE SAINT VICTOR Bouches-du-Rhône, Marseille » Baleine et contrebasse » Concert ABBAYE DE SAINT VICTOR Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

» Baleine et contrebasse » Concert ABBAYE DE SAINT VICTOR, 12 juin 2021-12 juin 2021, Marseille. » Baleine et contrebasse » Concert

ABBAYE DE SAINT VICTOR, le samedi 12 juin à 20:30

Concert. Bernard Abeille · Contrebasse C’est sous la forme d’un dialogue visuel et sonore que le contrebassiste Bernard Abeille a conçu un spectacle évoquant une réalité bien palpable : la lente destruction de la nature par l’espèce humaine. Jouant seul sur scène de son instrument centenaire et de son archet, Bernard Abeille accompagne le voyage des baleines du chant de sa contrebasse qui, tour à tour grave et vibrant, ressemble étrangement à celui des baleines. Ce spectacle n’est ni un film accompagné musicalement, ni une musique illustrée par des images, mais bien un ensemble interprété simultanément et poursuivant, avec force, le vœu de sauvegarder, pour les générations à venir, la beauté du monde marin.

10€ 15€ 20€

C’est sous la forme d’un dialogue visuel et sonore que le contrebassiste Bernard Abeille a conçu un spectacle évoquant une réalité bien palpable ABBAYE DE SAINT VICTOR 165 RUE SAINTE 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T20:30:00 2021-06-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu ABBAYE DE SAINT VICTOR Adresse 165 RUE SAINTE 13007 Ville Marseille lieuville ABBAYE DE SAINT VICTOR Marseille