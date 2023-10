TCHEWSKY & WOOD BALEINE DESHYDRATÉE Saint-Nazaire, 25 novembre 2023, Saint-Nazaire.

Né de la rencontre entre le batteur Gaël Desbois et la chanteuse-comédienne Marina Keltchewsky, puis du guitariste Maxime Poubanne, le groupe rennais a été choisi par Marquis de Sade en ouverture de leur concert de reformation au Liberté à Rennes, en septembre 2017. Dans la foulée, le groupe est programmé aux Transmusicales pour une série de trois concerts à l’Aire Libre.

Figure de la scène rennaise, on a vu le batteur et compositeur Gaël Desbois aux côtés de Miossec, Laetitia Shériff, Olivier Mellano (Mobiil), ou Dominic Sonic, mais aussi à la tête de ses propres projets (Chasseur, son projet solo). Il crée aussi la musique de nombreux spectacles de théâtre et de danse. C’est d’ailleurs sur un plateau de théâtre qu’il fait la rencontre de Marina Keltchewsky.

Arrivée en France en 2000, Marina a grandi en Yougoslavie, au Maroc, en Russie et en Argentine. Sa famille de musiciens l’a baigné dans la musique traditionnelle russe, tzigane et balkanique. Sur les routes, elle suit son oncle qui l’emmène chanter partout: ce sera sa formation musicale. Et puis sa route l’emmène au théâtre, à Rennes: elle rentre à l’école du Théâtre National de Bretagne sous la direction de Stanislas Nordey et rencontre Gaël Desbois sur un projet de théâtre où ils se retrouvent à composer ensemble. Leur duo est né. Leur travail de composition commence.

En 2017, le groupe s’agrandit : le guitariste et claviériste Maxime Poubanne intègre la formation. Précédemment co-fondateur du groupe We Are Van Peebles (également vu aux Transmusicales), il est aussi créateur-son pour le théâtre.

Ensemble, ils sont Tchewsky & Wood : un rock aux accents électroniques, technoïdes, cold-wave.

Tchewsky & Wood trouve sa singularité dans le mélange de ses influences et des langues: anglais, russe et français. Après un EP et un premier album, un deuxième album a vu le jour en juin 2022.

rock cold wave