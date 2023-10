GOMBO PARTY: PETIT ADAMA DIARRA & NA DÒN KÈ BALEINE DESHYDRATÉE Quimper, 25 novembre 2023, Quimper.

GOMBO PARTY: PETIT ADAMA DIARRA & NA DÒN KÈ Samedi 25 novembre, 21h00 BALEINE DESHYDRATÉE

L’illustre artiste malien Petit Adama Diarra dirigera troupe de percussionnistes de l’association Na Dòn Kè en compagnie de danseurs guinéens.

Site officiel Na Dòn Kè

Facebook Na Dòn Kè

Vidéo Petit Adama Diarra

BALEINE DESHYDRATÉE 16 rue Haute, 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Bretagne [{« link »: « https://nadonke.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/nadonke29/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« author »: « Petit Adama Diarra », « cache_age »: 86400, « description »: « Extraits du concert de sortie de ru00e9sidence de Petit Adama pour le projet Yu00e8lu00e8 Foli le 22 avril 2023 au Terrain Blanc – MPT Penhars de Quimper. », « type »: « video », « title »: « Petit Adama – Projet u00ab Yu00e8lu00e8 Foli u00bb – Teaser », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/n_6S2ODBHNA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=n_6S2ODBHNA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC8osSN9LllFDBrpNZUBN2dw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=n_6S2ODBHNA »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

percussions danse Afrique de l’Ouest