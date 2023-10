FAUNA NOVA BALEINE DESHYDRATÉE Quimper, 24 novembre 2023, Quimper.

FAUNA NOVA Vendredi 24 novembre, 21h30 BALEINE DESHYDRATÉE

Rennais, nouvellement formé, Fauna Nova s’illustre d’emblée avec un EP taillé dans un rock aussi insidieux qu’offensif. Il se nomme Hello Mind Chasm, délivre quatre titres et de suite, signe ce Fallen Parakeet introductif convaincant. A partir d’une amorce sombre, brumeuse, un pouls électro-cold se met à battre. La retenue est de mise, on navigue entre sons fins et tendances post-punk. Le rythme se hausse, les guitares lacèrent. Le terme est belliqueux, clairement. On marque les premiers points, Dance et sa vivacité viciée, distinguée aussi, sur chant grave, avantage alors et à son tour le trio de la ville d’origine de Dominic Sonic. Fauna Nova s’y entend, à l’évidence pour trousser des compositions charnelles mais aussi venteuses, pensées et bien conçues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

coldwave postpunk