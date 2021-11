Quimper BALEINE DESHYDRATÉE Finistère, Quimper ALVAN BALEINE DESHYDRATÉE Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

ALVAN BALEINE DESHYDRATÉE, 26 novembre 2021 21:00, Quimper. BALEINE DESHYDRATÉE.

Vendredi 26 novembre, 21h00 ALVAN * Jeune guitariste prodige, Alvan propose des morceaux kaléidoscopiques animés par un indéniable plaisir du jeu et de la découverte à la croisée du rock et de la musique électronique. https://swap-music.com/artiste/alvan/ https://www.instagram.com/alvanmusic/?hl=fr https://www.facebook.com/AlvanOff?locale=fr_FR *

vendredi 26 novembre – 21h00 à 23h30

* BALEINE DESHYDRATÉE 16 rue Haute, 29000 Quimper Quimper 29000 Locmaria Finistère Crédits :

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu BALEINE DESHYDRATÉE Adresse 16 rue Haute, 29000 Quimper Ville Quimper lieuville BALEINE DESHYDRATÉE Quimper