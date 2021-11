Baleine de Jonas Chéreau Centre Wallonie-Bruxelles, 9 novembre 2021, Paris.

Le Centre Wallonie-Bruxelles accueillera lors d’une soirée composée, le Jonas Chéreau dans Baleine.

Baleine de Jonas Chéreau

Baleine est un projet chorégraphique pour un corps tombé du ciel ou amené par le ressac sur la scène.

Dans ce spectacle, l’idée est d’établir une étude météorologique « sérieuse » de manière burlesque. J’aime le fait de traiter d’un sujet grave comme celui du climat de manière légère, c’est dans ce point de tension qu’un langage étrange apparait. Une chose contient son contraire, c’est dans cette dissonance qu’un mouvement absurde s’enclenche. Parfois drôle, parfois pas, mais toujours à la frontière. À la manière d’un équilibriste entre l’abstraction et l’absurde, entre le laid et le beau, entre le rire et la contemplation, entre le grotesque et la musicalité, Baleine navigue sur ces lignes de crêtes.

Tout est dans tout. L’eau des océans chauffée par le soleil, s’évapore. Cette eau rejoint alors l’atmosphère sous forme de vapeur. Puis des gouttes se regroupent pour former des nuages et retomber sur les continents lors des pluies. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Inspirée par le principe de réaction en chaine, l’idée est ici de révéler un mouvement permanent et d’inventer une suite d’évènements chacun causé par le ou les précédents. Cette danse météorologique tente de faire apparaitre par le corps des paysages intérieurs à l’extérieur.

Traversant une série de trompe l’oeil, une danse s’y déploie par une succession d’illusions faisant apparaitre par le corps (seul) un environnement. Un corps environnement. Une danse ambiguë où une chose pourrait en être une autre parfois même défigurant le réel dans une tentative de torsion des représentations du corps.

Des signaux visuels, acoustiques et linguistiques émis viennent troubler les perceptions en jouant avec les perspectives. Dans cet art du ruissellement quand un bras devient du sable, la plante des pieds se transforme en glace.

Ce spectacle low-tech observe les échanges entre ici et là, entre le multiple et l’unique.

Donner à voir tout et son contraire, donner à voir du devenir et peut-être même donner à entendre du cinéma muet. Mais, si tout est lié que se passe t-il si on retire un maillon ?

Un entracte sera fait entre les deux propositions de soirée. Merci de vous présentez en amont des 21h pour assister à la deuxième partie de soirée concernant Jonas Chéreau.

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin Paris 75004

11 : Rambuteau (188m) 4 : Étienne Marcel (308m)



Contact : Centre Wallonie-Bruxelles 0153019696 info@cwb.fr https://cwb.fr/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ https://twitter.com/cwb_paris0153019696 reservation@cwb.fr

