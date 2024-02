Baleadenn natur e Ploumanac’h Perros-Guirec, dimanche 15 septembre 2024.

Baleadenn natur e Ploumanac’h Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Deuit da vale en bro ar greunvaen da eskemm diwar-benn ar glad hag an istor en hon c’horn-bro. Evit an dud vras. Venez-vous balader dans le pays du granit afin d’échanger sur le patrimoine et l’histoire de notre belle région.

Pour adultes.

En partenariat avec Nevez Amzer .

Début : 2024-09-15 14:00:00

fin : 2024-09-15 16:00:00

Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne lamaisondulittoral@perros-guirec.com

