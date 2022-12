Baleadenn louzaoua | Sortie botanique Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

2023-01-18 15:00:00 – 2023-01-18 17:30:00

Finistère Feunteun ar boudiged a vo dizoloet e brezhoneg gant he mojennoù ha louzawouriezh. Evit an holl. Découverte de la Fontaine aux Fées avec ses légendes & sa botanique locale, le tout en breton pour les familles. Rendez-vous au parking de la presqu’île de Merrien, rive droite?. Rue de la Digue Fontaine aux fées parking presqu’île Moëlan-sur-Mer

