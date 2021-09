Peumerit-Quintin Salle des fêtes de Peumerit-Quintin - Sal ar gouelioù Purid-Kintin Côtes-d'Armor, Peumerit-Quintin Baleadenn divyezhek e Purid-Kintin Salle des fêtes de Peumerit-Quintin – Sal ar gouelioù Purid-Kintin Peumerit-Quintin Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Salle des fêtes de Peumerit-Quintin – Sal ar gouelioù Purid-Kintin, le dimanche 5 septembre à 14:00 Gratuit

L’association Tal an Dour organise une randonnée bilingue d’une durée de 2h environ pour découvrir les chemins de la commune. Départ du bourg, goûter offert au retour. Salle des fêtes de Peumerit-Quintin – Sal ar gouelioù Purid-Kintin Le Bourg, 22480 Peumerit-Quintin Peumerit-Quintin Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-05T14:00:00 2021-09-05T18:00:00

