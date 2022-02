Baldixieme de chichoumelle Salle des fêtes cariere dis amourous GARONS,Garons (30)

Baldixieme de chichoumelle Salle des fêtes cariere dis amourous GARONS,Garons (30), 26 février 2022, . Baldixieme de chichoumelle

Salle des fêtes cariere dis amourous GARONS, Garons (30), le samedi 26 février à 20:30

En cette année 2022 les musiciens et tout le petit monde de Chichoumelle vous attendent pour feter leur 10 ans de parcours…Valses, rondos,cercles,mazurkas et bien d’autres danses pour vous ravir aux sons des accordéons, guitare, violon, cornemeuse, flûtes … PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE et respect des mesures sanitaires en vigueur accueil a partir de 20h30 BAL A 21H Contact : chichoumelle@orange.fr *source : événement [Baldixieme de chichoumelle](https://agendatrad.org/e/35048) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

5 euros

avec Chichoumelle Salle des fêtes cariere dis amourous GARONS,Garons (30) Carière Dis Amourous Salle des fêtes cariere dis amourous GARONS, 30128 Garons, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T00:30:00

Détails Autres Lieu Salle des fêtes cariere dis amourous GARONS,Garons (30) Adresse Carière Dis Amourous Salle des fêtes cariere dis amourous GARONS, 30128 Garons, France lieuville Salle des fêtes cariere dis amourous GARONS,Garons (30)

Salle des fêtes cariere dis amourous GARONS,Garons (30) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//