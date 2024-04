BALDANDORJ AVIRMED MUSIQUE TUULI MONGOLE CPFI Le Mans, samedi 6 avril 2024.

BALDANDORJ AVIRMED MUSIQUE TUULI MONGOLE CPFI Le Mans Sarthe

Le Tuuli (barde) de Mongolie est une tradition orale composée d’épopées héroïques. Il est considéré comme une encyclopédie vivante des traditions mongoles orales et immortalise l’histoire héroïque du peuple mongol.

Baldandorj Avirmed est reconnu par l’état mongol comme détenteur de la tradition orale de l’épopée, figurant sur la liste nationale des porteurs du patrimoine culturel immatériel.

Sa venue exceptionnelle en France, et au CPFI, est organisée par l’Association Routes Nomades.

Samedi 06 avril à 20h / Au CPFI / Prix libre / Réservations conseillées au 02.43.43.81.05 ou cpfi.lemans@orange.fr

Plus d’infos sur https://www.cpfi-lemans.com/salon-musique-tuuli-mongolie/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06

CPFI 11 Rue des Frères Gréban

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire cpfi.lemans@orange.fr

L’événement BALDANDORJ AVIRMED MUSIQUE TUULI MONGOLE Le Mans a été mis à jour le 2024-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire