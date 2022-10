Balcon du Rhum : « Une Rance à Soi » Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Balcon du Rhum : « Une Rance à Soi » Dinard, 2 novembre 2022, Dinard. Balcon du Rhum : « Une Rance à Soi »

2 Boulevard Wilson Palais des Arts et du Festival Dinard Ille-et-Vilaine Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

2022-11-02 14:00:00 – 2022-11-05 19:00:00

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard

Ille-et-Vilaine Exposition itinérante artistique, culturelle et solidaire. Une Rance à Soi met en lumière 12 parcours de femmes nées à l’étranger (qui ont trouvé un ancrage et un élan vital sur ce territoire pour un nouveau départ, une autre vie) par le biais de photographies illustrées de podcasts et d’une mise en scène audacieuse : des tipis nomades géants. Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Dinard Ille-et-Vilaine Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Ville Dinard lieuville Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Balcon du Rhum : « Une Rance à Soi » Dinard 2022-11-02 was last modified: by Balcon du Rhum : « Une Rance à Soi » Dinard Dinard 2 novembre 2022 2 Boulevard Wilson Palais des Arts et du Festival Dinard Ille-et-Vilaine dinard ille-et-vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine