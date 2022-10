Balcon du Rhum : Rencontres autour de la Route du Rhum en présence de Jimmy Pahun et Diffusion du film « Un Rhum avec Poupon »

2022-11-03 19:00:00 – 2022-11-03 21:00:00 Jimmy Pahun, député du Morbihan, accompagné de participants à la course. Un temps de rencontre suivi de la diffusion du film documentaire « Un Rhum avec Poupon » (1990). 20 minutes à bord de Fleury Michon IX, destination Guadeloupe ! Une immersion palpitante au coeur d’une transatlantique de légende. Un pur délice pour qui aime la course au large ! dernière mise à jour : 2022-10-21 par

