Balcon du Mont Blanc

du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet à Chalet de la Marelle

Dates Du lundi 19 juillet au vendredi 30 juillet 2021 Lieux Saint-Gervais Les Bains, Haute-Savoie, Région du Mont Blanc Places 35 enfants Âges de 8 ans à 11 ans et 11 mois Activités Découverte de la montagne Voyage en TGV Le séjour Séjour de 12 jours offrant une découverte de la montagne l’été dans un cadre exceptionnel. Saint- Gervais-les-Bains est le point de départ idéal pour explorer la nature et le massif alpin dominé par le Mont Blanc. Ce séjour permettra aux enfants non-nageurs de bénéficier d’un stage de natation afin d’appréhender l’eau et de s’y sentir en sécurité.Ce séjour permettra aux enfants non-nageurs de bénéficier d’un stage de natation afin d’appréhender l’eau et de s’y sentir en sécurité Le lieu Le chalet La Marelle est situé à 800 mètres du cœur du village, à proximité du centre aquatique équipé d’un bassin de nage, d’un bassin ludique et d’un bassin extérieur. Le centre est composé de chambres de 4 à 6 lits, d’une salle à manger, de salles d’activités et d’une belle terrasse ensoleillée permettant de se restaurer ou de réaliser des activités. Le centre offre l’accès direct aux sentiers de randonnée de Saint-Gervais-Les-Bains et permet de nombreuses activités dans un site exceptionnel. Les activités La découverte d’activités sportives telles que la randonnée, l’accrobranche permet aux enfants de mieux appréhender le milieu de la montagne. Pour les enfants non-nageurs un stage de natation leurs sera proposé par des maitres-nageurs pendant le séjour. De nombreuses activités ludiques ponctuent le séjour : expression théâtrale, corporelle et activités manuelles, jeux individuels et collectifs, veillées et animations exceptionnelles. En outre, l’accent est mis sur la découverte de la vie collective avec ses règles, ses valeurs et l’enrichissement des relations qui en découle. De nombreuses activités ludiques ponctuent également le séjour : expression théâtrale, activités manuelles, jeux individuels et collectifs, animations en extérieur, veillées et animations exceptionnelles. Les activités sont au service du projet et s’inscrivent dans la durée en harmonie avec les autres temps de la journée de l’enfant (accueil, repas, vie collective, temps libres, transitions, etc.). Elles peuvent être élaborées en relation avec le socle commun de la culture, des compétences et des connaissances de manière à permettre aux jeunes de réinvestir les apports de ces activités dans leurs apprentissages et réciproquement. Les activités sont conçues dans une logique de loisirs et de découverte et relèvent de domaines pédagogiques diversifiées (éducation culturelles et artistiques, éducation au développement durable et à la biodiversité, exploration de la nature, éducation physiques et sportives). Elles reposent sur une approche ludique, récréative et créatrice, et sont ponctuées de sorties. Des activités de renforcement scolaire seront proposées aux côtés des activités de loisirs pour répondre à des besoins de remobilisation cognitive. L’idée de « renforcement scolaire » intervient dans une période inédite qui implique des initiatives et des efforts exceptionnels de la part de tous pour éviter au maximum les conséquences négatives du confinement sur le niveau scolaire des enfants et des jeunes. Ce renforcement consiste à mobiliser et solliciter les connaissances et les compétences des enfants et des jeunes accueillis en accueil de loisirs, par des activités variées à caractère ludique, culturel, sportif. Il ne s’agit évidemment pas de faire classe, ni de dispenser un enseignement au sens professionnel du terme, ni de près ni de loin. Il s’agit plutôt de considérer qu’il est essentiel, dans le contexte sanitaire que connait le pays, d’accorder une place plus importante à la culture dans toutes ses dimensions et au renforcement des liens sociaux, dans l’intérêt des enfants, des jeunes et de leur parcours présent et à venir. L’offre spécifique « Stage de natation» Ce dispositif proposera aux jeunes un renforcement scolaire par le biais d’activités spécifiques relevant de la thématique de la pratique de la natation. Ce séjour permettra aux enfants non-nageurs de bénéficier d’un stage de natation afin d’appréhender l’eau et de s’y sentir en sécurité. Cette offre spécifique sera accompagnée avec quelques-uns de ces axes forts : sciences, innovation technologique et numérique, découverte ou approfondissement de langues étrangères, connaissances concrètes liées à la nature environnante et aux enjeux du développement durable, activités autour du livre, activités gastronomiques, activités théâtrales et musicales et sports de nature. Ces activités seront le plus souvent organisées en cycle, dans une logique de parcours, de manière à respecter une certaine progressivité pédagogique, et aboutissent le cas échéant à une réalisation finale selon la nature de l’activité (spectacle, objet, jeu, livre, tournoi, œuvre artistique, chorale, représentation théâtrale, de danse, plats, etc.).

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Chalet de la Marelle 760 route du Parc 74170 Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie



