Festival Vers Les Arts – St Hilaire, le mardi 3 août à 17:00

Jouer. Comme des enfants. Se chamailler, tels des amants. Réajuster, écouter, s'éloigner, s'enlacer. Comme des amis. Un chien taquin tout droit sorti d'un magasin tunisien. Taquiner les nerfs, côtoyer le vide, le risque. Nul besoin de mot. Ninguna Palabra dépeint un tableau atemporel, universel du vivre et construire ensemble

