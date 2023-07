Ateliers pêche et nature à Prayssac Balat Grand Prayssac, 12 juillet 2023, Prayssac.

Prayssac,Lot

L’animation pêche a pour but de faire découvrir aux participants le milieu aquatique et la pêche de loisir dans les cours d’eau et les plans d’eau.

Ateliers d’initiation à la pêche ouverts à tous les jeunes de 6 à 11 ans organisés par l’AAPPMA de Prayssac.

Si vous êtes en possession d’une carte de pêche, faites-le savoir..

Mercredi 2023-07-12 09:00:00 fin : 2023-08-23 12:00:00. 12 EUR.

Balat Grand

Prayssac 46220 Lot Occitanie



Fishing activities are designed to introduce participants to the aquatic environment and leisure fishing in rivers and lakes.

Introductory fishing workshops open to all youngsters aged 6 to 11, organized by the Prayssac AAPPMA.

If you have a fishing card, please let us know.

El objetivo de las actividades de pesca es iniciar a los participantes en el medio acuático y la pesca recreativa en ríos y lagos.

Talleres de iniciación a la pesca abiertos a todos los jóvenes de 6 a 11 años, organizados por la AAPPMA de Prayssac.

Si tienes licencia de pesca, avísanos.

Die Angelanimation hat zum Ziel, den Teilnehmern die aquatische Umwelt und das Freizeitangeln in Wasserläufen und Gewässern näher zu bringen.

Workshops zur Einführung ins Angeln, die allen Jugendlichen von 6 bis 11 Jahren offen stehen und von der AAPPMA Prayssac organisiert werden.

Wenn Sie im Besitz eines Angelscheins sind, lassen Sie es uns wissen.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT CVL Vignoble