MARCHÉ ARTISANAL DE BALARUC-LES-BAINS Balaruc-les-Bains, 12 avril 2023, Balaruc-les-Bains.

Balaruc-les-Bains,Hérault

De nombreux artisans vous proposent leurs productions ou leurs créations : bijoux, céramiques, tableaux, verres décorés….

2023-04-12 09:30:00 fin : 2023-04-12 18:30:00. .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie



Many craftsmen propose their productions or their creations: jewels, ceramics, paintings, decorated glasses…

Numerosos artesanos le ofrecen sus producciones o sus creaciones: joyas, cerámica, pinturas, vasos decorados…

Zahlreiche Kunsthandwerker bieten Ihnen ihre Produktionen oder Kreationen an: Schmuck, Keramik, Bilder, verzierte Gläser…

