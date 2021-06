Balaphonics en concert au Kiosque, dans le parc du Château de Saint-Germain-en-Laye Au Kiosque – Dans les jardins du Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Germain-en-Laye.

2 ans après l’EP « Balamako » et 4 ans après la sortie de leur 1er album « AfroMassivSoundSystem » (sélection FIP, élu Citizen Jazz), avec plus de 80 dates au compteur en France, en Angleterre, au Mali, à Chypre, à Malte ou en Belgique, **Balaphonics** est de retour avec « Spicy Boom Boom » (sélection Rares Talents RFI). L’occasion de célébrer une décennie d’existence ! Balaphonics, c’est un voyage entre le Congo de **Jupiter & Okwess**, le Burkina-Faso de **Kandy Guira**, le Mali de **Moriba Diabaté** porté par le flow acéré du jamaïcain Franz Von. Ce patchwork de timbres et de saveurs va vous vous réveiller les papilles et transformer en dancefloor le **Kiosque à musique**, situé dans les jardins du Domaine National de St-Germain. Ce concert est organisé dans le cadre de **l’Eté Culturel**, en partenariat avec la Ville ! **Extrait Live** [[https://youtu.be/t10LcRcLMSo](https://youtu.be/t10LcRcLMSo)](https://youtu.be/t10LcRcLMSo) **Liens médias** [Facebook](https://www.facebook.com/Balaphonics/) [Iwelcom](https://www.iwelcom.tv/world-music/balaphonics/balaphonics-spicy-boom-boom-2021/)

Gratuit

Fusion détonante et généreuse : ce brass band étincelant est prêt à vous éclabousser d’épices sonores et à enfiévrer votre dancefloor !

