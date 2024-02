BALANCOIRE GEANTE (SWING) – BALANCOIRE GEANTE (SWING) 130 km/h EN 3.5 sec SKYPARK NORMANDIE Souleuvre En Bocage, vendredi 29 mars 2024.

BALANCOIRE GEANTE (SWING)Une balançoire géante de 60m de haut, pour atteindre 130km/h en 3,5sec. Billet valable 1 an à partir de la date d’achat.Réservation obligatoire au moins deux semaines à l’avance sur le site web indiqué sur le billet, en entrant votre code dans le panier. Depuis plus de 30 ans, le Viaduc de la Souleuvre propose des activités à sensations de 3 ans à 90 ans : luge sur rails, jardin pieds nus, parcours accrobranche sur filet, tyrolienne géante, balançoire géante, saut pendulaire et saut à l’élastique. Ce site naturel protégé est aménagé pour passer une journée en famille. Pique-nique, bar-restauration, barbecue, jeux d’enfants, randonnées, circuits VTT, vélo. Les parkings sont gratuits des deux côtés de la vallée La Balançoire géante (Swing) : Dès 1m40 (150kg max par personne), 260kg maximum poids cumulés en duo ou trio, – de 13 ans accompagné d’une personne de 13 ans ou plus autorisation parentale pour les moins de 18 ans, certificat médical récent à partir de 60 ans PMR.La balançoire géante, aussi appelée « Swing », permet d’atteindre jusqu’à 130 km/h en position SUPERMAN, en moins de 3,5 secondes. Dotée d’un système d’auto déclenchement, cette activité permet aux participants de contrôler eux-mêmes leur départ. Ne vous fiez pas à son nom, nous sommes très loin de la balançoire accrochée au fond du jardin. Vous ne serez pas tranquillement assis sur une planche tenue par deux cordes, vos pieds à 15 centimètres du sol et avec un ami qui vous poussera dans le dos. Au contraire, Cette activité exceptionnelle pour les grands enfants débutera au pied du Viaduc de la Souleuvre où, à 2 ou à 3, vous serez équipé d’un harnais puis monté jusqu’à 55 mètres de haut grâce à un treuil. De là-haut, après avoir pris une grande bouffée d’air et après quelques rires nerveux, c’est vous qui donnerez le départ. C’est parti pour 55 mètres de chute libre, autant vous dire qu’il faut avoir l’estomac bien accroché car une fois près du sol, ce sont des câbles qui vont prendre le relais afin de vous faire faire un arc de cercle de 150 mètres ! Entre amis ou en famille, prenez-en plein la vue à 130 km/h, en plein cœur de la Normandie !! Achat de vidéo sur place : 20€ Contre indications :Problème cardiaque grave, hernie discale grave, crise d’épilepsie, problème ophtalmique, vertige de Ménière, femme enceinte, traumatisme crânien… Liste non exhaustive et non limitative. En cas de doute, un avis médical est fortement conseillé.

Tarif : 99.00 – 138.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 00:00

SKYPARK NORMANDIE VIADUC DE LA SOULEUVRE 14350 Souleuvre En Bocage 14