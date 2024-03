Balance ton texte (saison 2) Centre Paris Anim’ Angel Parra Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

Dans la limite des places disponibles.

Assistez à la scène ouverte au Centre Paris Anim’ Angel Parra sur le mois d’égalité femmes-hommes.

Manifestez-vous !

« Un manifeste est une déclaration écrite et publique par laquelle un gouvernement, une personne, un parti politique ou un courant artistique expose un programme d’action ou une position, le plus souvent politique ou esthétique. » (Wikipédia)Si tu as quelque chose à dire sur ce sujet, une poésie à déclamer, un slam à proposer, à jouer en public, cette scène est faite pour toi ! Le CPA Angel Parra et L’école de l’Opéra de la Parole présentent « Balance ton texte » saison 2.

Cette soirée animée par Nico K (Bandcamp, Ateliers Médicis), artiste spécialiste en figure de style interviendra en écriture et improvisation.

Rdv le mercredi 20 mars 2024 de 20h-21h30.

Centre Paris Anim’ Angel Parra 181-183 rue Vercingétorix 75014

Contact : +33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra

