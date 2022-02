BALANCE TON LIVRE ! Nébian Nébian Catégories d’évènement: Hérault

Nébian

BALANCE TON LIVRE ! Nébian, 17 janvier 2022, Nébian. BALANCE TON LIVRE ! Nébian

2022-01-17 18:00:00 – 2022-01-17 19:00:00

Nébian Hérault Autour d’une boisson et d’un grignotis, venez partager vos coups de cœur ou coups de gueule littéraires !

Pour ados et adultes / sur inscription Autour d’une boisson et d’un grignotis, venez partager vos coups de cœur ou coups de gueule littéraires !

Pour ados et adultes / sur inscription +33 9 72 49 06 45 Autour d’une boisson et d’un grignotis, venez partager vos coups de cœur ou coups de gueule littéraires !

Pour ados et adultes / sur inscription Nébian

dernière mise à jour : 2022-01-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Nébian Autres Lieu Nébian Adresse Ville Nébian lieuville Nébian Departement Hérault

Nébian Nébian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nebian/

BALANCE TON LIVRE ! Nébian 2022-01-17 was last modified: by BALANCE TON LIVRE ! Nébian Nébian 17 janvier 2022 Hérault Nébian

Nébian Hérault