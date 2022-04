BALANCE TON JULES L’illiade Illkirch-Graffenstaden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L’illiade, le jeudi 28 avril à 20:30

Si dans le premier opus, elles expliquaient comment choper un mec en un clic, elles vous apprendront ici comment s’en débarrasser en une claque ! Vos Jules rêvaient de femmes aux foyers, ça tombe bien vous allez faire le grand ménage ! Il est grand temps de tout dégager et d’entamer une nouvelle vie. Pas besoin d’avoir vu Adopte un Jules.com pour venir voir Balance ton Jules.

Tarifs (en €) Plein : 39 Réduit : 35 Abonné : 30 Jeune : 6

Après Adopte un Jules.com, Clara, Kitty et Marie sont de retour dans un tout nouveau spectacle en 3D : Dingue, Drôle et Délirant ! L’illiade 11 allée François Mitterrand Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:30:00 2022-04-28T21:50:00

