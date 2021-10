Indre Sous Chapiteau Indre, Loire-Atlantique #Balance ton corps Sous Chapiteau Indre Catégories d’évènement: Indre

Loire-Atlantique

#Balance ton corps Sous Chapiteau, 13 novembre 2021, Indre. #Balance ton corps

du samedi 13 novembre au dimanche 14 novembre à Sous Chapiteau

l’ère de #Metoo, de #Balance ton porc, nous nous sommes retrouvés autour d’une question simple: et nous, on en est où ? Nous avons proposé aux lycéen.nes un spectacle débat, un échange avec nos outils d’artistes de cirque: des corps masculins, féminins, non genrés, des corps quoi ! Festival La Nuit du Cirque. Pauline Dau, MatthieuGary, Sidney Pin, Fanny Sintès, L’Avant Courrier

10€ / 5€

Questionner nos stéréotypes de genre Sous Chapiteau Indre 44610 Indre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T17:00:00 2021-11-13T18:15:00;2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T16:15:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Loire-Atlantique Autres Lieu Sous Chapiteau Adresse Indre 44610 Ville Indre lieuville Sous Chapiteau Indre