Paris Centre Paris Anim' Montparnasse Paris Balance ton corps #2 Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégorie d’évènement: Paris

Balance ton corps #2 Centre Paris Anim’ Montparnasse, 27 mars 2021-27 mars 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 27 mars 2021

de 10h30 à 16h

gratuit

Un programme sur la journée autour du corps. De 10h30 à 12h00 : « Sois belleau OU tais-toi », les effets indésirables des standards de beauté Conférence et lecture d’extraits et de témoignages Les médias et la publicité véhiculent une image des corps standardisée et irréaliste qui influe sur l’acceptation de son corps tel qu’il est mais aussi sur notre place dans la société : discriminations liées aux apparences, grossophobie, pilophobie, discriminations à l’embauche, isolement, dépression, TCA, absences de désir sexuel… Avec Christine Culerier, comédienne pour la lecture, Anaïs Orsini, youtubeuse luttant contre la grossophobie et prônant le body positive, Sophie Pietrucci co-auteure de Contre les publicités sexistes et le collectif Pilosité, Liberté, Sororité luttant contre la pilophobie. De 13h00 à 14h00 : « Notre corps malmené : parlons Troubles des Comportements Alimentaires (TCA) » Table ronde : Parler des TCA : leurs origines, leurs diversités, leurs évolutions, les chiffres-clés, l’influence plus ou moins importante des normes de beauté actuelles sur le développement de ces troubles. Apporter des solutions aux personnes victimes de ces troubles. Avec Madame Brunswick, psychothérapeute spécialiste des TCA et Manuel Do O’Gomes, Jennifer Sévenier et Lou Frette-Damicourt de l’association Endat-TCA et Victoire Dauxerre qui témoignera de son parcours dans le mannequinat et du diktat de la maigreur. De 14h15 à 15h15 : « Les modifications corporelles extrêmes, rébellion contre l’homogénéisation de la société ou volonté d’y appartenir coûte que coûte ? » Projection d’interviews et débat. De l’origine des modifications corporelles comme rites de passage obligatoires et d’acceptation par le groupe dans les sociétés primitives. Des scarifications, implants, marquage au fer… de nos sociétés occidentales comme signe de rejet de homogénéisation de la société. Des abus de la chirurgie esthétique à la revendication d’une minceur extrême pour rester dans la norme à tout prix. Avec la tatoueuse Dwam, et l’autorisation de l’artiste ORLAN pour diffuser certaines de ses vidéos De 15h30 à 16h30 : « Vivre en harmonie avec son corps et l’accepter tel qu’il est » Discussion puis atelier d’écriture. Les limites du body positive et l’émergence d’autres mouvements ; body respect, body acceptance, body neutrality, body confidence… Mais aussi les physiques atypiques qui s’assument… Avec David Venkatapen, mannequin grande taille, Maëlie Bertoncini dermographe sur vergetures et cicatrices, Anaïs et le collectif Pilosité Liberté Sororité pour la discussion. Puis Françoise Zamour de la bibliothèque Benoîte Groult pour coanimer l’atelier d’écriture « lettre à son corps ». Il suffit de vous connecter sur montparnasse.fun Animations -> Conférence / Débat Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon Paris 75014

13 : Gaîté (251m) 4, 6, 12, 13 : Montparnasse – Bienvenüe (347m)

Animations -> Conférence / Débat Étudiants;Queer Lgbt;Solidaire;Ados

