Gratuit : non 4 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h) Quartet d’accordéons chromatiques Balam, c’est le vent en coréen. C’est le souffle sans interruption, une rafale de mélopées lancinantes et tournoyantes. Ce concert atypique, réunissant quatre des plus fameux accordéonistes chromatiques actuels, nous fait voyager dans des univers de contrastes. On pourrait tant croiser au bord de la route, l’ombre d’Ennio Morricone ou de John Cage, que les accents familiers d’une jig ou d’une bourrée, voire de discrètes sonorités électro. Ça swingue, ça groove, avec la précision qui caractérise ces quatre formidables musiciens. Hervé Capel, Julien Padovani, Tiennet Simonnin, Thomas Restoin : accordéon chromatique / Olivier Thillou : son Création accompagnée par Le Nouveau Pavillon. Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

