Balaké Sissoko & Vincent Ségal Nogent-sur-Oise, 15 avril 2022, Nogent-sur-Oise.

Balaké Sissoko & Vincent Ségal Nogent-sur-Oise

2022-04-15 – 2022-04-15

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise

5 9 Pour sa 3ème édition, le Sud Oise Jazz Festival déroulera sa programmation dans les villes partenaires de l’agglomération du 25 mars au 15 avril avec notamment comme tête d’affiche le concert de BALAKE SISSOKO & VINCENT SEGAL

C’est une histoire comme on les aime : une histoire qui chante les vérités et vertus de l’amitié et de la musicalité.

La musique du duo, d’une grande noblesse d’esprit et d’une profonde simplicité de mise, n’a cessé de promener sa beauté universelle à travers le monde. Au gré de deux cents concerts, telle une reine nomade et nue, elle s’est projetée de l’Europe à la Chine, des Etats-Unis au Brésil, parcourant les salles prestigieuses.

Balake Sissoko_Vincent Segal

Nogent-sur-Oise

