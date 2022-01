Balaitier d’un jour Rainfreville, 2 juillet 2022, Rainfreville.

Balaitier d’un jour Rainfreville

2022-07-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-02

Rainfreville Seine-Maritime Rainfreville

Découvrez le temps d’une demi-journée, le savoir-faire unique de la Balaiterie. Vous débuterez par une randonnée où vous découvrirez le patrimoine naturel local et la culture du sorgho ! Les champs de sorgho sont cultivés seulement à quelques pas de l’atelier, et présente une culture rare localement. Vous poursuivrez avec la réalisation de votre propre balayette avec les conseils avisés de Marie-Laure et Arnaud, balaitiers !

Rendez-vous à 14h Place de la Mairie à Rainfreville.

Réservation obligatoire et nombre de place limitée. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

