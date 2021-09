“Balagna” polyphonies Corses Saint-Germain-d’Esteuil, 30 septembre 2021, Saint-Germain-d'Esteuil.

“Balagna” polyphonies Corses 2021-09-30 21:00:00 – 2021-09-30

Saint-Germain-d’Esteuil Gironde Saint-Germain-d’Esteuil

15 EUR “Balagna” nous propose de découvrir la corse des hautes terres de mémoire car, à l’image de la fougère, cette terre de corse, microcosme du monde, a besoin de puiser au plus profond de ses racines pour mieux s’exhaler et préparer dans le concert des peuples un avenir de sérénité.

Son chant à la fois simple et vrai a valeur de témoignage tant par ses créations actuelles qu’à travers les chants de la mémoire que la rigueur commune a permis de conserver dans leur ensemble. il témoigne sobrement mais avec une grande richesse de termes, de tons et de modes que si la corse fut souvent une terre oubliée, elle ne sera jamais une terre d’oubli !

Ouverture des portes 19h

+33 6 08 92 68 78

balagna

dernière mise à jour : 2021-09-15 par