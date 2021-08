L'Île-Rousse L'Île-Rousse Corse, L'Île-Rousse Balagna L’Île-Rousse L'Île-Rousse Catégories d’évènement: Corse

L'Île-Rousse

Balagna L’Île-Rousse, 5 août 2021, L'Île-Rousse. Balagna 2021-08-05 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-05

L’Île-Rousse Corse L’Île-Rousse Haute-Corse Corse Le groupe Balagna, originaire de Feliceto, vous invite à découvrir son répertoire de chants polyphoniques. balagna@outlook.fr +33 6 10 27 34 12 https://www.balagna-polyphonies.com/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne

Détails Catégories d’évènement: Corse, L'Île-Rousse Autres Lieu L'Île-Rousse Adresse Ville L'Île-Rousse lieuville 42.63651#8.93704