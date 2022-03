Balaedennou natur Perros-Guirec, 9 avril 2022, Perros-Guirec.

Balaedennou natur Perros-Guirec

2022-04-09 – 2022-04-09

Perros-Guirec Côtes d’Armor

Deuit da vale en bro ar greunvaen da eskemm

diwar-benn ar glad hag an istor en hon c’horn-bro.

Evit an dud vras.

Venez-vous balader dans le pays du granit afin

d’échanger sur le patrimoine et l’histoire de notre

belle région. Pour adultes.

En partenariat avec Nevez Amzer

Dates :

Avril : 9 et 23

Mai : 14

Juin : 4 et 25

Juillet : 3 et 17

Aout : 21 et 28

Septembre : 17 et 24

Tarif : 6 € par personne

Infos pratiques :

– A 14 h, durée 1h30,

– Parking du Sémaphore

– A partir de 12 ans

– Prévoir des chaussures de marche/bottes

– Réservation obligatoire

Contact :

La maison du littoral 02 96 91 62 77

lamaisondulittoral@perros-guirec.com

Annulation possible en cas de mauvaise météo

Perros-Guirec

