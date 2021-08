Baladunes de Sainte-Marguerite Landéda, 11 août 2021, Landéda.

Baladunes de Sainte-Marguerite 2021-08-11 20:00:00 – 2021-08-11 22:00:00 Parking de la plage de Kloukouri Lieu-dit Ar Vourch

Landéda Finistère Landéda

” C’est à la tombée du jour que les korrigans jouent leurs tours…”

Perig Kemener, le Bazvalan, et Korrikoant, sa kenseurt « chan·con·teuse », vous emmèneront au clair de la dune, sur 2 kilomètres entre la plage de Kloukouri et la chapelle Sainte-Marguerite, dans une balade théâtralisée de 2 heures remplie d’air du large, d’airs traditionnels, et de cet air de rien qui réveillera les fantasmagoriques histoires vraies d’un autre temps, peut-être pourtant toujours prégnant…

Les baladins de la Cie (Re)naissances Théâtres et Les Conteurs de la Nuit vous proposent chacun sur leur commune,

sur les « ribines » de Landeda et le long des sentiers côtiers de Kerlouan, deux merveilleuses balades surprenantes :

ces facétieux et fantasques « konterien » vous enchanteront par leurs histoires et légendes « graet e Breizh »

et vous transporteront par magie dans un monde poétique, celui des ineffables rêves qui ne se vivent qu’ensemble !

Les bénéfices seront reversés à la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de la chapelle Sainte-Marguerite.

JAUGE LIMITÉE – RÉSERVATION NUMÉRIQUE OBLIGATOIRE VIA LE SITE INTERNET PENNARBALLADES.COM

renaissances-theatres@outlook.fr +33 6 43 78 55 94 http://www.pennarballades.com/

