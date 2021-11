Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500, Villeneuve-sur-Yonne Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: 89500

Villeneuve-sur-Yonne

Balad'Santé avec Rando Pleine Nature Villeneuve-sur-Yonne, 2 novembre 2021, Villeneuve-sur-Yonne.

2021-11-02 14:00:00 – 2021-11-27

Rando Pleine Nature propose une randonnée de 10,9 km pour 3 h 30 de marche avec de bons dénivelés et de beaux panoramas sur la vallée de l'Yonne.

