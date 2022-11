Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Maillot Maillot Catégories d’évènement: Maillot

Yonne Maillot EUR 1 1 Rando Pleine Nature propose une balade vers les Mouillères puis en montant la côte de Beauregard, vous rejoindrez l’aqueduc des Eaux de Cochepie. Vous redescendrez ensuite par la côte Marin après 9.5 km parcourus.

Rendez-vous à 13h45. randopleinenature@gmail.com http://www.randopleinenature.fr/ Maillot

