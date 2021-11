Cerisiers Cerisiers 89320, Cerisiers Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Cerisiers Cerisiers Catégories d’évènement: 89320

Cerisiers

Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Cerisiers, 16 novembre 2021, Cerisiers. Balad’Santé avec Rando Pleine Nature Cerisiers

2021-11-16 – 2021-11-16

Cerisiers 89320 Rando Pleine Nature propose une randonnée de 10,2 km pour 3 h 30 de marche avec quelques dénivelés en partant de la Côte à Bonnet. Rando Pleine Nature propose une randonnée de 10,2 km pour 3 h 30 de marche avec quelques dénivelés en partant de la Côte à Bonnet. Cerisiers

dernière mise à jour : 2021-10-24 par

Détails Catégories d’évènement: 89320, Cerisiers Autres Lieu Cerisiers Adresse Ville Cerisiers lieuville Cerisiers