Balad'Santé avec Rando Pleine Nature Armeau

Balad'Santé avec Rando Pleine Nature 2021-08-31 09:00:00 – 2021-08-31 Château de Grand Palteau Allée du Château Grand Palteau

Armeau Yonne EUR 2 2 Rando Pleine Nature propose une randonnée de 10,2 km devant le Château de Grand Palteau. Après la descente de la côte Javelle, nous remonterons vers le Grand Chêne et les Bauquins. Retour par le bois de la Cassine. Rando Pleine Nature propose une randonnée de 10,2 km devant le Château de Grand Palteau. Après la descente de la côte Javelle, nous remonterons vers le Grand Chêne et les Bauquins. Retour par le bois de la Cassine. dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: ARMEAU, Yonne Autres Lieu Armeau Adresse Château de Grand Palteau Allée du Château Grand Palteau Ville Armeau lieuville 48.0533#3.3436