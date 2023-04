Vide-greniers Route du Bourg, 25 juin 2023, Baladou.

Pomié en fêtes organise un nouveau vide-greniers à Baladou. Buvette et petite restauration sur place..

2023-06-25 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. EUR.

Route du Bourg

Baladou 46600 Lot Occitanie



Pomié en fêtes organizes a new garage sale in Baladou. Refreshment bar and snacks on the spot.

Pomié en fêtes organiza una nueva venta de garaje en Baladou. Refrescos y tentempiés in situ.

Pomié en fêtes organisiert einen weiteren Flohmarkt in Baladou. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Vallée de la Dordogne