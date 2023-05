Marché gourmand, 3 juin 2023, Baladou.

Baladou,Lot

Venez déguster des produits locaux et de saison proposés par des producteurs et productrices de la région :

– Famille Dale Cass’dale (burger de porc)

– Gaec du Hameau, producteurs d’agneau fermier (grillades d’agneau)

– Escargots de Damien Les Caracoles du Causse

– Pain du Boulanger Ricou à Montvalent

– Fromage de La Chèvrerie des filles

– Desserts fait maison L’atelier de Marie

Ambiance guiguette champêtre..

2023-06-03 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Baladou 46600 Lot Occitanie



Come and taste local and seasonal products offered by local producers:

– Cass’dale family (pork burger)

– Gaec du Hameau, producers of farm lamb (grilled lamb)

– Damien’s snails Les Caracoles du Causse

– Bread from the baker Ricou in Montvalent

– Cheese from La Chèvrerie des filles

– Home-made desserts from L?atelier de Marie

Ambiance guiguette country.

Venga a degustar productos locales y de temporada ofrecidos por productores locales:

– Cass’dale family (hamburguesa de cerdo)

– Gaec du Hameau, productores de cordero de granja (cordero a la parrilla)

– Caracoles de Damien Les Caracoles du Causse

– Pan del panadero Ricou de Montvalent

– Queso de La Chèvrerie des filles

– Postres caseros de L’atelier de Marie

Ambiente campestre.

Probieren Sie lokale und saisonale Produkte, die von Produzenten und Produzentinnen aus der Region angeboten werden:

– Famille Dale Cass’dale (Schweinefleischburger)

– Gaec du Hameau, Erzeuger von Agneau fermier (gegrilltes Lammfleisch)

– Escargots de Damien Les Caracoles du Causse (Schnecken von Damien)

– Brot vom Bäcker Ricou in Montvalent

– Käse von La Chèvrerie des filles (Käse von La Chèvrerie des filles)

– Hausgemachte Desserts L?atelier de Marie

Ländliches Guiguette-Ambiente.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Vallée de la Dordogne