Baladojura – randonnée : balade en forêt Avignon-lès-Saint-Claude Avignon-lès-Saint-Claude Avignon-lès-Saint-Claude Catégories d’évènement: Avignon-lès-Saint-Claude

Jura

Baladojura – randonnée : balade en forêt Avignon-lès-Saint-Claude, 17 janvier 2023, Avignon-lès-Saint-Claude Avignon-lès-Saint-Claude. Baladojura – randonnée : balade en forêt Eglise d’Avignon Avignon-lès-Saint-Claude Jura

2023-01-17 13:30:00 – 2023-01-17 Avignon-lès-Saint-Claude

Jura Avignon-lès-Saint-Claude Jura Baladojura – randonnée : balade en forêt Mercredi 17 janvier, balade en forêt d’Avignon. Départ à 13h30 devant l’église d’Avignon. Distance 8 km. Niveau 1. Responsable Huguette ou Fabrice. Le programme peut changer en fonction de la météo. fabricehenriet@orange.fr Avignon-lès-Saint-Claude

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Avignon-lès-Saint-Claude, Jura Autres Lieu Avignon-lès-Saint-Claude Adresse Eglise d'Avignon Avignon-lès-Saint-Claude Jura Ville Avignon-lès-Saint-Claude Avignon-lès-Saint-Claude lieuville Avignon-lès-Saint-Claude Departement Jura

Avignon-lès-Saint-Claude Avignon-lès-Saint-Claude Avignon-lès-Saint-Claude Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon-les-saint-claude-avignon-les-saint-claude/

Baladojura – randonnée : balade en forêt Avignon-lès-Saint-Claude 2023-01-17 was last modified: by Baladojura – randonnée : balade en forêt Avignon-lès-Saint-Claude Avignon-lès-Saint-Claude 17 janvier 2023 Avignon-lès-Saint-Claude Avignon-lès-Saint-Claude Jura Eglise d'Avignon Avignon-lès-Saint-Claude Jura Jura

Avignon-lès-Saint-Claude Avignon-lès-Saint-Claude Jura