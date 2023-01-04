Baladojura – randonnée : Balade au Flumen Villard-Saint-Sauveur, 4 janvier 2023, Villard-Saint-Sauveur Villard-Saint-Sauveur.

Baladojura – randonnée : Balade au Flumen

Parking de la piscine du Martinet Villard-Saint-Sauveur Jura  
2023-01-04 – 2023-01-04

Villard-Saint-Sauveur
Jura

Villard-Saint-Sauveur

  Baladojura – randonnée : Balade au Flumen

Mercredi 4 janvier, départ au parking de la piscine à 14h.

Randonnée au Flumen.

Départ au parking de la piscine à 14h.

Niveau 1 – Distance 4 km.

Le programme peut être modifié en fonction de la météo.

 

Villard-Saint-Sauveur
dernière mise à jour : 2022-12-15 par