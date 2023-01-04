Baladojura – randonnée : Balade au Flumen Villard-Saint-Sauveur Villard-Saint-Sauveur Villard-Saint-Sauveur
Baladojura – randonnée : Balade au Flumen Villard-Saint-Sauveur, 4 janvier 2023, Villard-Saint-Sauveur Villard-Saint-Sauveur.
Baladojura – randonnée : Balade au Flumen
Parking de la piscine du Martinet Villard-Saint-Sauveur Jura
2023-01-04 – 2023-01-04
Villard-Saint-Sauveur
Jura
Villard-Saint-Sauveur
Baladojura – randonnée : Balade au Flumen
Mercredi 4 janvier, départ au parking de la piscine à 14h.
Randonnée au Flumen.
Départ au parking de la piscine à 14h.
Niveau 1 – Distance 4 km.
Le programme peut être modifié en fonction de la météo.
Villard-Saint-Sauveur
dernière mise à jour : 2022-12-15 par