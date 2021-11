Sarp Sarp Hautes-Pyrénées, Sarp Balad’nocturne Sarp Sarp Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Sarp

Balad’nocturne Sarp, 4 décembre 2021, Sarp. Balad’nocturne SARP Rond-point Sarp

2021-12-04 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-04 19:00:00 19:00:00 SARP Rond-point

Sarp Hautes-Pyrénées Sarp La nuit, une autre vie se joue : les étoiles apparaissent par milliers, la faune sort des bois, le paysage devient sonore et l’imaginaire se réveille …Tous vos sens seront mis en éveil ! Que se passe t’il la nuit ? Qui s’endort et qui s’éveille ? Comment réagissent les arbres à la nuit tombée ? La pollution lumineuse c’est quoi ?

Venez voir, écouter, sentir, observer, comprendre un autre monde s’éveiller au crépuscule (du soir) lors de cette balade nocturne hivernale. Randonnée guidée GRATUITE, organisée par le Bureau Montagne des Nestes. Départ à 16h30 et retour vers 19h00 du stand Bureau Montagne des Nestes (sur le marché de noël de Sarp). bureaumontagnenestes@gmail.com +33 7 82 47 24 44 SARP Rond-point Sarp

dernière mise à jour : 2021-11-09 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Sarp Autres Lieu Sarp Adresse SARP Rond-point Ville Sarp lieuville SARP Rond-point Sarp