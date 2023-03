Baladises – Rando Gourmande Sap-en-Auge Catégories d’Évènement: Orne

Sap-en-Auge

Baladises – Rando Gourmande, 18 mai 2023, Sap-en-Auge . Baladises – Rando Gourmande Site du Grand Jardin Sap-en-Auge Orne

2023-05-18 09:00:00 – 2023-05-18 17:00:00 Sap-en-Auge

Orne A travers ce circuit de 15 km, venez découvrir les alentours de Sap-en-Auge, et les produits du terroir normand grâce à divers arrêts dégustation.

Repas à l’arrivée.

Sur réservation.

Tout public. A travers ce circuit de 15 km, venez découvrir les alentours de Sap-en-Auge, et les produits du terroir normand grâce à divers arrêts dégustation.

Repas à l’arrivée.

Sur réservation.

Tout public. herve.houdy@wanadoo.fr Sap-en-Auge

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Sap-en-Auge Autres Lieu Sap-en-Auge Adresse Site du Grand Jardin Sap-en-Auge Orne Ville Sap-en-Auge Departement Orne Lieu Ville Sap-en-Auge

Sap-en-Auge Sap-en-Auge Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sap-en-auge /

Baladises – Rando Gourmande 2023-05-18 was last modified: by Baladises – Rando Gourmande Sap-en-Auge 18 mai 2023 Orne Sap-en-Auge Site du Grand Jardin Sap-en-Auge Orne

Sap-en-Auge Orne