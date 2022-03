Baladises entre terroir et nature Le Merlerault Le Merlerault Catégories d’évènement: Le Merlerault

Le Merlerault Orne Le Merlerault Programme du weekend : Samedi

Toute la journée

Visite de l’Eglise de Saint Germain de Clairefeuille

Visite commentée à 11H

Le midi

Barbecue et vente de produits locaux

La Ferme Allain Les Gages, 61240 Champ-Haut

Après-midi

Balade en vélo électrique au départ du Merlerault

avec Nina Bouhallab Dimanche

Toute la journée

Visite de l’Eglise de Saint Germainde Clairefeuille

Visite commentée à 11H

Porte ouverte

Chevrerie des pampilles -61230 – Cisai-Saint-Aubin

Après-midi

