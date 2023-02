Baladises – Concert et découverte aux Vergers de la Morinière Les Vergers de la Morinière La Fresnaie-Fayel La Fresnaie-Fayel Catégories d’Évènement: La Fresnaie-Fayel

Baladises – Concert et découverte aux Vergers de la Morinière
2023-05-20 14:00:00 – 2023-05-20 18:30:00
La Fresnaie-Fayel
Orne

2023-05-20 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-20 18:30:00 18:30:00

Les Vergers de la Morinière La Morinière

La Fresnaie-Fayel

Orne La Fresnaie-Fayel Pendant les Baladises, venez découvrir Les Vergers de la Morinière, avec au programme :

– 14h30 : Découverte du domaine avec visite guidée

– A partir de 15h : Démonstration d’élaboration de cocktails avec Bruno Coudert d’Epicure Ecole de Bar

– 16h30 : Concert Romain de Shake the Desease

– Exposition de tableau par Jean Paul Traly

– Food Truck La Caravameuh présent en fin de journée. Tout public. Pendant les Baladises, venez découvrir Les Vergers de la Morinière, avec au programme :

– 14h30 : Découverte du domaine avec visite guidée

– A partir de 15h : Démonstration d’élaboration de cocktails avec Bruno Coudert d’Epicure Ecole de Bar

– 16h30 : Concert Romain de Shake the Desease

– Exposition de tableau par Jean Paul Traly

contact@lesvergersdelamorinière.com
Les Vergers de la Morinière
La Morinière
La Fresnaie-Fayel

