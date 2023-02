Baladises – Balade à la découverte de la faune et de la flore du Costil Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge Sap-en-Auge Catégories d’Évènement: Orne

Sap-en-Auge

Baladises – Balade à la découverte de la faune et de la flore du Costil Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge, 19 mai 2023, Sap-en-Auge . Baladises – Balade à la découverte de la faune et de la flore du Costil Place du Marché Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge Sap-en-Auge Orne Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge Place du Marché

2023-05-19 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-19 16:30:00 16:30:00

Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge Place du Marché

Sap-en-Auge

Orne A travers cette balade, venez découvrir le domaine du Costil : résurgence et ruisseau, prés humides, coteaux calcaires à orchidées sauvages, bois… Vous profiterez ,en cette fin du mois de mai, de la floraison spectaculaire des jacinthes des bois sur le domaine, mais aussi de quelques plantes sauvages comestibles, de saveurs et odeurs, et de chants d’oiseaux.

Sortie animée par Peter Stallegger, naturaliste.

Tout public.

Réservation souhaitée, mais pas obligatoire. Animation proposée dans le cadre des Baladises. A travers cette balade, venez découvrir le domaine du Costil : résurgence et ruisseau, prés humides, coteaux calcaires à orchidées sauvages, bois… Vous profiterez ,en cette fin du mois de mai, de la floraison spectaculaire des jacinthes des bois sur le domaine, mais aussi de quelques plantes sauvages comestibles, de saveurs et odeurs, et de chants d’oiseaux.

Sortie animée par Peter Stallegger, naturaliste.

Tout public.

Réservation souhaitée, mais pas obligatoire. Animation proposée dans le cadre des Baladises. peter.stallegger@wanadoo.fr +33 6 84 52 49 45 Platinumportfolio_Pixabay

Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge Place du Marché Sap-en-Auge

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Orne, Sap-en-Auge Autres Lieu Sap-en-Auge Adresse Sap-en-Auge Orne Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge Place du Marché Ville Sap-en-Auge lieuville Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge Place du Marché Sap-en-Auge Departement Orne

Sap-en-Auge Sap-en-Auge Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sap-en-auge /

Baladises – Balade à la découverte de la faune et de la flore du Costil Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge 2023-05-19 was last modified: by Baladises – Balade à la découverte de la faune et de la flore du Costil Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge Sap-en-Auge 19 mai 2023 Orne Place du Marché Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge Sap-en-Auge Orne Rendez-vous devant la mairie de Sap-en-Auge Sap-en-Auge

Sap-en-Auge Orne