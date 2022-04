Baladises au pays du cheval Gacé Gacé Catégories d’évènement: Gacé

Orne

Baladises au pays du cheval Gacé, 17 septembre 2022, Gacé. Baladises au pays du cheval Gacé

2022-09-17 – 2022-09-18

Gacé Orne Gacé Programme du weekend : Toute la journée pendant les 2 jours : Foire, animations, diner dansant à Gacé Samedi

Matin

Visite commentée de l’écurie Aurmath

Croisilles

Après-midi

Marathon au haras du Pin Dimanche

Matin

Petit-déjeuner à la Chèvrerie des Pampilles

Après-midi

Démonstration de Maréchalerie à Gacé Se renseigner auprès de la CDCVAM pour toute information (réservation…) Programme du weekend : Toute la journée pendant les 2 jours : Foire, animations, diner dansant à Gacé Samedi

Matin

Visite commentée de l’écurie Aurmath

Croisilles

Après-midi

Marathon au haras du Pin Dimanche

Matin

Petit-déjeuner à la… Programme du weekend : Toute la journée pendant les 2 jours : Foire, animations, diner dansant à Gacé Samedi

Matin

Visite commentée de l’écurie Aurmath

Croisilles

Après-midi

Marathon au haras du Pin Dimanche

Matin

Petit-déjeuner à la Chèvrerie des Pampilles

Après-midi

Démonstration de Maréchalerie à Gacé Se renseigner auprès de la CDCVAM pour toute information (réservation…) Gacé

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gacé, Orne Autres Lieu Gacé Adresse Ville Gacé lieuville Gacé Departement Orne

Gacé Gacé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gace/

Baladises au pays du cheval Gacé 2022-09-17 was last modified: by Baladises au pays du cheval Gacé Gacé 17 septembre 2022 Gacé Orne

Gacé Orne