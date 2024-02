Baladi. Un écologisme existentiel en Palestine Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Stéphanie Latte Abdallah introduira ces résistances multispécifiques et sensibles, organisées à partir du vivant qui lient indissociablement les histoires humaines avec le sol, les autres êtres, les plantes…

Ces dernières années en Palestine, les fermes alternatives, les réseaux en circuits courts, la collecte, l’étude, les échanges et la patrimonialisation des semences du pays (baladi) et des plantes sauvages participent d’une « économie de la résistance ». Celle-ci entend promouvoir d’autres modèles sociétaux et politiques (autonomie, autogestion, etc.), d’autres futurs possibles. Des utopies réelles à opposer à la dystopie qui avance, aux colonisations territoriales et économiques qui sont des guerres du quotidien livrées contre les habitants, contre l’existence et contre le vivant. Stéphanie Latte Abdallah introduira ces résistances multispécifiques et sensibles, organisées à partir du vivant qui lient indissociablement les histoires humaines avec le sol, les autres êtres, les plantes…

À propos de l’intervenante

Stéphanie Latte Abdallah est historienne et anthropologue, spécialiste du Moyen-Orient et de la Palestine, et directrice de recherche au CNRS.

Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/baladi-un-ecologisme-existentiel-en-palestine/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.facebook.com/institut.cultures.islam?locale=fr_FR https://www.institut-cultures-islam.org/evenements/baladi-un-ecologisme-existentiel-en-palestine/

© Stéphanie Latte Abdallah Ferme Oum Slimane, Bi’lin, Cisjordanie, Palestine, juin 2023.