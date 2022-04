Balad’Espoir Lampaul-Ploudalmézeau, 8 mai 2022, Lampaul-Ploudalmézeau.

Balad’Espoir Lampaul-Ploudalmézeau

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-08 15:00:00

Lampaul-Ploudalmézeau Finistère Lampaul-Ploudalmézeau

Cette manifestation est destinée à recueillir des fonds pour venir en aide aux enfants hospitalisés. Au programme : randonnée pédestre sur l’un des 4 circuits proposés (4, 6, 12 et 16kms), course sans classement, animations et petite restauration sur place.

+33 2 98 36 08 85

